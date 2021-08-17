На Банковой прокомментировали скандал с советскими инсталляциями

Инсталляция на улице Институтской в Киеве, которую уничтожили националисты, должна была продемонстрировать различные периоды истории Украины. Об этом заявил пресс-секретарь президента Сергей Никифоров, сообщает Корреспондент.

"Это декорации для трансляции во время Дня Независимости. Там должен был пройти человек с камерой и снять их, никаких массовых акций не предусматривалось. После Дня независимости их бы убрали. У меня нет информации, были ли там разрешения на установку декораций", - сказал спикер президента.

Он отметил, что инсталляция должна была проиллюстрировать различные этапы украинской истории.

"То, что я посмотрел в СМИ, почитал в Фейсбуке. Говорят, что это какое-то провоцирование ностальгии по Советскому Союзу. Что мы прославляем автоматы с газировкой, мороженое по 50 копеек. Это же совсем не о том. Это декорации к телевизионной трансляции на День независимости. Там есть все эпохи, через которые Украина прошла, чтобы этот День независимости иметь возможность отпраздновать", - подчеркнул Никифоров.

Он добавил, что инсталляцией занимается соответствующий организационный комитет.