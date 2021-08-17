Гончаренко рассказал Зеленскому, как помочь решить кризис в Афганистане
Нардеп от партии "Европейская Солидарность" Алексей Гончаренко обратился к Зеленскому с предложением помочь решить гуманитарный кризис в Афганистане.
Об этом свидетельствует публикация на его Telegram-канале.
Так, политик предложил отправить в Кабул крупнейший в мире самолет - Ан-225 "Мрия", который
"может с легкостью перевезти несколько тысяч людей и помочь решить гуманитарный кризис в стране".
"Украина может внести свой вклад и показать, что мы можем помогать в решении важных международных вопросов", - отметил Гончаренко.