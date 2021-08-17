Врач рассказала, что делать, если у ребенка железодефицитная анемия

Железо в пище находится в двух формах: гемовое и негемовое. Детский гастроэнтеролог Наталья Чернега рассказала, что делать родителям, если у ребенка железодефицитная анемия, сообщает Clutch.

"В первую очередь пропить препарат железа, назначенный врачом. Дефицит железа восполняется только препаратами, а уж потом поддерживается питанием.

Когда стоит вопрос, какими продуктами «поднять железо», родители ожидают перечень таковых. Простое введение прописанных продуктов может не иметь эффективности. В чем секрет?

Помимо множества причин дефицита, у детей еще существует самая популярная — низкое разнообразие еды. Чем выше разнообразие, тем выше усвоение — и это не только железа касается.

Железо в пище находится в двух формах: гемовое и негемовое. Гемовое — в продуктах животного происхождения: мясо, яйца, морепродукты, птица, а негемовое — в продуктах растительного происхождения: бобовые, орехи, крупы, некоторые фрукты и овощи.

Априори наш организм лучше усваивает гемовое железо. А вот усилить всасывание негемового железа можно витамином С и также пищей животного происхождения.

Например, если ребенок кушает гречневую кашу, то предложите томатную пасту, а кашу овсяную безмолочную разрешите запить яблочным соком. А для усиления всасывания железа из каши добавьте в этот прием курицу. Разнообразие продуктов — лучший способ получать все необходимое.