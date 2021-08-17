К "Крымской платформе" присоединится еще одна страна

Новый министр иностранных дел Испании Мануэль Альбарес Буэно приедет в Украину 23 августа для участия в учредительном саммите международной платформы по деоккупации Крымского полуострова - Крымская платформа, сообщает Зеркало недели.

"Глава испанской дипломатии подтвердил, что будет представлять Королевство Испания на инаугурационном саммите Крымской платформы. Дмитрий Кулеба выразил благодарность за это важное решение и отметил, что с нетерпением ждет испанского коллегу 23 августа в Киеве", - говорится в сообщении МИД Украины.

Глава украинской дипломатии Дмитрий Кулеба поздравил коллегу с назначением и выразил уверенность в тесном сотрудничестве для дальнейшего развития отношений Украины и Испании. Испанский дипломат заверил в твердой поддержке Испанией суверенитета и территориальной целостности Украины.