Меркель раскритиковала Лукашенко из-за наплыва мигрантов

Германия поддерживает Литву, куда прибывают мигранты из Белоруссии, и осуждает действия властей в Минске, сообщает ТАСС.

﻿Об этом заявила во вторник на пресс-конференции в Берлине канцлер ФРГ Ангела Меркель после встречи с премьер-министром Эстонии Каей Каллас.

"Мы видим, что люди используются как средство для гибридного противостояния. Мы это осуждаем самым серьезным образом" , - сказала она.