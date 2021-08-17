Меркель раскритиковала Лукашенко из-за наплыва мигрантов
Германия поддерживает Литву, куда прибывают мигранты из Белоруссии, и осуждает действия властей в Минске, сообщает ТАСС.
Об этом заявила во вторник на пресс-конференции в Берлине канцлер ФРГ Ангела Меркель после встречи с премьер-министром Эстонии Каей Каллас.
"Мы видим, что люди используются как средство для гибридного противостояния. Мы это осуждаем самым серьезным образом", - сказала она.
"Это атака на всех нас, а не только на одну страну", - добавила Меркель, имея в виду Европейский союз.