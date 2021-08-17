Вспышка COVID-19 в детском лагере в Одессе: новые подробности

В Одессе в детском лагере, где коронавирусом заболели более 40 детей, весь персонал и отдыхающие находятся под наблюдением медиков. После проведения тестирования остальные дети смогут продолжить отдых или вернуться домой.﻿ Об этом заявил эксперт Одесского областного центра общественного здоровья Святослав Линников, сообщает Украина 24.

"Долгое время в Одессе, как и во многих других городах Украины были проблемы с соблюдением карантинных ограничений. Если в принципе в заведениях торговли, крупных супермаркетах не обслуживают без масок, то в общественном транспорте, на улицах не очень часто можно увидеть людей в масках. Люди с одной стороны устали от карантина, с другой стороны расслабились. Летние отпуска и низкая заболеваемость сделали такое ощущение, что прошла эпидемия", - сказал он.

Комментируя ситуацию в детском лагере, Линников отметил:

"Все, у кого не подтвердился коронавирус, сейчас находятся под наблюдением, под контролем медицинских работников, продолжается наблюдение. Ожидается, что возможно еще у кого-то из детей будут выявлены симптомы, хотя мы действительно надеемся, что дальше не будет распространяться. Все соответствующие меры, чтобы дальше дети не болели, уже приняты. Продолжается наблюдение медицинскими работниками".

На вопрос, отпускать ли домой детей, у которых истекает срок пребывания в лагере, эксперт ответил:

"Решение об этом пока не принято. Сегодня, максимум завтра, будет принято решение, как и когда дети смогут поехать домой. Я думаю, что тестирование будет проведено, и по всем необходимым условиям дети смогут или продолжить отдых, или поедут домой".

Напомним, в одесском детском лагере "Молодая гвардия" произошла вспышка коронавируса, диагноз COVID-19 подтвердили у 42 детей и двух работников учреждения.

У детей и работников обнаружили симптомы болезни, после чего их изолировали и взяли пробы для проверки методом ПЦР. Первые результаты оказались положительными. Сейчас детский лагерь закрыт на карантин.