Шкарлет рассказал о вступительной кампании

Министр образования и науки Сергей Шкарлет сообщил, что вступительная кампания в Украине, несмотря на действующий адаптивный карантин, прошла в обычные сроки и в спокойном режиме, сообщает Укринформ.

"Стоит отметить, что несмотря на действующий адаптивный карантин на территории Украины, вступительная кампания прошла в обычные сроки и в спокойном деловом режиме. И этому способствовала не только организация вузами процесса вступления на высоком уровне, но и то, что в этом году существенно расширены возможности для подачи заявлений в электронном виде" , - рассказал Шкарлет.

В частности, отметил он, "оставлена возможность выполнять требования к зачислению не только лично придя к стенам приемной комиссии учреждения, но и путем представления соответствующих документов по электронной почте или наложением квалифицированной подписи поступающего".

"Такая практика прекрасно зарекомендовала себя и в прошлом году и способствовала окончательному исчезновению или существенному сокращению очередей в приемных комиссиях, что стимулирует соблюдение адаптивного карантина и условий социальной дистанции, а следовательно - уменьшен уровень опасности как для абитуриентов, так и для работников высших учебных заведений", - подчеркнул министр.

По его словам, 9 августа 2021 состоялось зачисление поступающих на бакалавриат после 11 классов на бюджетную форму обучения.

Шкарлет также сообщил, что Минобразования готовит изменения в типовых правил приема в учреждения профессионального (профессионально-технического) образования на 2022.

"Министерство образования и науки смотрит вперед. И в вступительной кампании 2022 министерство готовит изменения в правил приема в учреждения профессионального (профессионально-технического) образования в Украине.

В изменениях будут предусмотрены ситуации, когда лица отказываются от паспортов в форме ID-карты, а еще - учтены условия для вступления в силу временно-оккупированных территорий Крыма и Донбасса, определены возможности подачи документов не только лично, но и по почте", - сказал Шкарлет.

По его словам, об окончательных изменения Министерство образования и науки сообщит на своем сайте.