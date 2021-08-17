В Украине продлят график работы центров вакцинации

Глава Минздрава Украины Виктор Ляшко выдал новое распоряжение по ликвидации последствий COVID-19. Оно, в частности, предусматривает изменение графика работы центров вакцинации, сообщает РБК-Украина.

Он дал распоряжение руководителям областных и Киевской городской государственной администрации обеспечить:

пересмотр и продление графиков работы центров вакцинации населения от коронавируса,

недопущение закрытия центров вакцинации на выходные,

постоянное информирование о местах размещения, графике работы и любых изменениях в работе центров вакцинации.

Автор: Анастасия Рокитна