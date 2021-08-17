В Украине продлят график работы центров вакцинации
Глава Минздрава Украины Виктор Ляшко выдал новое распоряжение по ликвидации последствий COVID-19. Оно, в частности, предусматривает изменение графика работы центров вакцинации, сообщает РБК-Украина.
Он дал распоряжение руководителям областных и Киевской городской государственной администрации обеспечить:
- пересмотр и продление графиков работы центров вакцинации населения от коронавируса,
- недопущение закрытия центров вакцинации на выходные,
- постоянное информирование о местах размещения, графике работы и любых изменениях в работе центров вакцинации.
Автор: Анастасия Рокитна