В Украине продлят график работы центров вакцинации

В Украине продлят график работы центров вакцинации

Глава Минздрава Украины Виктор Ляшко выдал новое распоряжение по ликвидации последствий COVID-19. Оно, в частности, предусматривает изменение графика работы центров вакцинации, сообщает РБК-Украина.

Он дал распоряжение руководителям областных и Киевской городской государственной администрации обеспечить:

  • пересмотр и продление графиков работы центров вакцинации населения от коронавируса,
  • недопущение закрытия центров вакцинации на выходные,
  • постоянное информирование о местах размещения, графике работы и любых изменениях в работе центров вакцинации.

Автор: Анастасия Рокитна

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