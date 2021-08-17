Штайнмайер назвал кадры из аэропорта Кабула позором для Запада

Штайнмайер назвал кадры из аэропорта Кабула позором для Запада

Президент Германии Франк Вальтер Штайнмайер назвал кадры из аэропорта Кабула позором для политиков Запада и отметил, что часть ответственности за нынешнюю ситуацию в Афганистане лежит и на ФРГ, сообщает Европейская правда.

"В эти дни мы наблюдаем человеческую трагедию, за которую мы тоже разделяем ответственность. Это поворотный момент, что изменит нас и изменит мир ... Кадры отчаяния в аэропорту Кабула - это позор для политиков Запада", - заявил Штайнмайер.

Он отметил, что эти фото и видео не могут оставить равнодушным никого, а тем более горькие для тех, кто "работал ради лучшей жизни афганцев последние 20 лет, жертвуя для этого своим здоровьем, а иногда и жизнью".

Штайнмайер подчеркнул, что Германия должна сделать все возможное, чтобы вывезти из страны своих граждан и афганцев, которые сотрудничали с западными партнерами.

"Мы должны помочь и тем, кому в Афганистане угрожает насилие или смерть, в том числе многим храбрым женщинам", - отметил он.

Президент отметил, что ошибки в Афганистане поднимают вопрос о том, какими в дальнейшем должны быть подходы Германии во внешней политики и военных вмешательствах - "горькие вопросы, на которые нужно ответить честно и вдумчиво".

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