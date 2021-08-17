Штайнмайер назвал кадры из аэропорта Кабула позором для Запада

Президент Германии Франк Вальтер Штайнмайер назвал кадры из аэропорта Кабула позором для политиков Запада и отметил, что часть ответственности за нынешнюю ситуацию в Афганистане лежит и на ФРГ, сообщает Европейская правда.

"В эти дни мы наблюдаем человеческую трагедию, за которую мы тоже разделяем ответственность. Это поворотный момент, что изменит нас и изменит мир ... Кадры отчаяния в аэропорту Кабула - это позор для политиков Запада" , - заявил Штайнмайер.

Он отметил, что эти фото и видео не могут оставить равнодушным никого, а тем более горькие для тех, кто "работал ради лучшей жизни афганцев последние 20 лет, жертвуя для этого своим здоровьем, а иногда и жизнью".

Штайнмайер подчеркнул, что Германия должна сделать все возможное, чтобы вывезти из страны своих граждан и афганцев, которые сотрудничали с западными партнерами.

"Мы должны помочь и тем, кому в Афганистане угрожает насилие или смерть, в том числе многим храбрым женщинам" , - отметил он.

Президент отметил, что ошибки в Афганистане поднимают вопрос о том, какими в дальнейшем должны быть подходы Германии во внешней политики и военных вмешательствах - "горькие вопросы, на которые нужно ответить честно и вдумчиво".