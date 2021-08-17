Экс-супругу Dzidzio обвиняют в фейковом разводе

Экс-супругу Dzidzio обвиняют в фейковом разводе
Фото: instagram.com/slavia_official/

Вчера DZIDZIO сообщил о покупке квартиры в Киеве, а сегодня там отдыхает его бывшая супруга – певица Slavia. В соцсетях обсуждают, что пара либо обманывает публику, либо снова вместе, сообщает Сегодня.

В комментариях к посту Дзидзьо о новом жилье Slavia поблагодарила его за подарок – вероятно, певец оставил недвижимость бывшей супруге.

В своем Instagram-профиле Ярослава (настоящее имя Slavia) опубликовала фото, сделанное на территории того самого жилого комплекса, где Михаил Хома купил апартаменты.

Instagram

, SLAVIA (@slavia_official)

В комментариях подписчики Slavia тут же засыпали ее вопросами о том, не выдумкой ли был ее развод с Дзидзьо.

  • "Это ведь новое жилье Михаила"
  • "Наверное он ей оставил после развода"

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Скриншот: instagram.com/slavia_official

  • "Выходит, что развод – фейк"
  • "Я так поняла, что развод – это пиар?"
  • "Славия, что-то комментируйте насчет примирения с Дзидзьо. поймите, многие приняли вашу позицию... Нам интересно"
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Скриншот: instagram.com/slavia_official

  • "Да, что не сделаешь ради славы – даже развод придумаешь! Ужас"
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Скриншот: instagram.com/slavia_official

Славия пока не реагирует на обвинения подписчиков, как и DZIDIO.

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