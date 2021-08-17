Экс-супругу Dzidzio обвиняют в фейковом разводе
Вчера DZIDZIO сообщил о покупке квартиры в Киеве, а сегодня там отдыхает его бывшая супруга – певица Slavia. В соцсетях обсуждают, что пара либо обманывает публику, либо снова вместе, сообщает Сегодня.
В комментариях к посту Дзидзьо о новом жилье Slavia поблагодарила его за подарок – вероятно, певец оставил недвижимость бывшей супруге.
В своем Instagram-профиле Ярослава (настоящее имя Slavia) опубликовала фото, сделанное на территории того самого жилого комплекса, где Михаил Хома купил апартаменты.
В комментариях подписчики Slavia тут же засыпали ее вопросами о том, не выдумкой ли был ее развод с Дзидзьо.
- "Это ведь новое жилье Михаила"
- "Наверное он ей оставил после развода"
- "Выходит, что развод – фейк"
- "Я так поняла, что развод – это пиар?"
- "Славия, что-то комментируйте насчет примирения с Дзидзьо. поймите, многие приняли вашу позицию... Нам интересно"
- "Да, что не сделаешь ради славы – даже развод придумаешь! Ужас"
Славия пока не реагирует на обвинения подписчиков, как и DZIDIO.