Организаторы инсталляции на Майдане согласились убрать конструкции

Организаторы инсталляции в центре Киева, которую установили на Алее Героев Небесной Сотни ко Дню независимости Украины, согласились убрать конструкцию. Съемки будут перенесены в другое место, сообщает РБК-Украина.

Об этом говорится в сообщении Украинского института национальной памяти.

"Учитывая чувствительность места, после общения со всеми причастными сторонами организаторы постановки согласились убрать конструкции и перенести съемки на другое место" , - говорится в сообщении.

В институте отметили, что конструкции, которые начали устанавливать на Аллее Героев Небесной Сотни, были частью исторической художественно-театральной постановки. По замыслу режиссера, перформанс должен был показать все эпохи, через которые прошла Украина на пути к независимости.

"Временные декорации, которые символизировали различные временные периоды, были нужны для съемок проекта" , - пояснили в институте.

Напомним, в центре столицы снесли декорации, которые установили ко Дню независимости Украины и перекрывали доступ к мемориалу.

Инсталляция советской квартиры изображала эпоху начала независимости страны и должна была использоваться для съемок.

Отметим, полиция начала проверку инцидента, по факту которой будет дана правовая квалификация произошедшего.

Автор: Дмитрий Кузнецов