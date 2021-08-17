В "Дії" запустили бета-тестирование COVID-сертификатов на Android
В приложении "Дія" запустили бета-тестирование СOVID-сертификатов на операционной системе Android. Бета-тест на iOS начался еще в начале июля, сообщает РБК-Украина.
"Уже сегодня можно протестировать сертификаты на Android. Дело в том, что в Google появились новые требования по содержанию и прав доступа к информации, связанной с COVID-19", - говорится в сообщении "Дії".
В свою очередь министр цифровой трансформации Михаил Федоров сообщил, что сегодня все, кто регистрировался на тестирование сертификата для Android, постепенно будут получать письма со ссылкой на инструкцию и приложение.
Напомним, бета-тестирование COVID-сертификата стартовало 1 июля. Однако получили доступ к нему пока только владельцы смартфонов на iOS.
Автор: Валерия Полищук