Экономика Украины вновь погрузилась в рецессию – Bloomberg

Украинская экономика снова погрузилась в рецессию, т.к. последствия пандемии продолжали давать о себе знать, а учетная ставка была повышена Нацбанком для борьбы с резким ростом инфляции, сообщает UBR.

Аналитики агентства Bloomberg, ссылаясь на предварительные данные, пишут, что ВВП во втором квартале сократился на 0,8% с учетом сезонных колебаний после падения на 1,2% за предыдущие три месяца.

В годовом исчислении ВВП завершил больше чем годовое сокращение, увеличившись на 5,4%, хотя и не достиг прогнозов некоторых аналитиков относительно роста на 7,3%.

Ситуация с Covid-19 в Украине якобы стабилизировалась, но страна проводит одну из самых медленных в Европе прививочных кампаний – вакцинировано всего 6% населения. Это, вероятно, скажется на возможности роста экономики, уверены в Bloomberg.

НБУ прогнозировал рост ВВП на 3,8% в течение текущего года, но отмечал, что возможный месячный локдаун из-за распространения вируса штамма Delta может сократить этот показатель на 0,6%.