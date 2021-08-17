Вице-президент Афганистана объявил себя временным главой страны

Первый вице-президент Афганистана Амрулла Салех назвал себя временным главой страны, сославшись на государственную Конституцию, сообщает Лента.Ру.

Салех напомнил, что по закону республики в случае отсутствия, побега или смерти президента, первый вице-президент на время займет его пост и возглавит страну. По его словам, на данный момент он находится внутри страны и устанавливает контакты с мировыми лидерами, чтобы заручиться их поддержкой.

Политик также призвал жителей Афганистана присоединиться к сопротивлению против боевиков радикального движения "Талибан". Он отметил, что население республики должно доказать, что Афганистан — это не Вьетнам, а талибы не похожи на вьетнамских партизан.