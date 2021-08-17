Глава Харьковского облсовета, обвиняемый в коррупции, подал в отставку

Председатель Харьковского областного совета Артур Товмасян, которого подозревают в получении взятки в размере 1 млн 50 тыс. грн, подал в отставку, сообщает Деловая столица.

Об этом говорится в сообщении на странице Товмасяна в Facebook.

"Принял ответственное и взвешенное решение — написал заявление о сложении полномочий председателя Харьковского областного совета. Подписал распоряжение о созыве внеочередной сессии 19-го августа" , — написал Товмасян.

Напомним, 4 августа Артуру Товмасяну вручили сообщение о подозрении в получении неправомерной выгоды. Фракция "Слуга народа" в Харьковском облсовете исключила Товмасяна из своих рядов.