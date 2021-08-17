Ученые собираются объединить вакцину от гриппа и коронавируса

Ученые собираются объединить вакцины от гриппа и коронавируса в один укол, сообщает Корреспондент.

Об этом заявил главный исполнительный директор Центра производства и инноваций вакцин (VMIC) Мэтью Дюшарс.

Таким образом эксперты намерены защитить человечество от различных угроз. Отмечается, что на данный момент ученые уже работают над созданием объединенного укола.

"Это сэкономит много времени, и будет гораздо удобнее сделать всего один укол" , – подчеркнул Дюшарс.

Кроме того, по его словам, людям будет легче получить прививку.