Ученые собираются объединить вакцину от гриппа и коронавируса
Ученые собираются объединить вакцины от гриппа и коронавируса в один укол, сообщает Корреспондент.
Об этом заявил главный исполнительный директор Центра производства и инноваций вакцин (VMIC) Мэтью Дюшарс.
Таким образом эксперты намерены защитить человечество от различных угроз. Отмечается, что на данный момент ученые уже работают над созданием объединенного укола.
"Это сэкономит много времени, и будет гораздо удобнее сделать всего один укол", – подчеркнул Дюшарс.
Кроме того, по его словам, людям будет легче получить прививку.