Более 150 украинцев нуждаются в эвакуации из Афганистана – Кулеба

Более 150 граждан Украины обратились к дипломатам с желанием эвакуироваться из Афганистана, где власть перешла к группировке "Талибан", сообщает Украинская правда.

Об этом заявил глава МИД Дмитрий Кулеба.

"Последние данные: 153 украинца связались с дипломатами и попросили помощи в возвращении домой" , - написал Кулеба.

По информации министра, это граждане Украины, которые находятся на военной базе, где выполняли работы по контракту; украинцы афганского происхождения, посещавшие родственников; бизнесмены и другие граждане Украины.