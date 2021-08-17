Меркель призвала извлечь уроки из событий в Афганистане

Канцлер Германии Ангела Меркель призвала союзников продумать, какие уроки следует извлечь из событий в Афганистане, сообщает Интерфакс-Украина.

"До сих пор в Афганистане предпринимались усилия по поиску устойчивой системы на политическом уровне - чтобы было больше свобод и возможностей для развития. К сожалению, мы должны признать, что цели не были достигнуты, и теперь мы должны подумать о том, какие уроки мы можем извлечь в будущем" , - сказала Меркель во вторник на пресс-конференции с премьер-министром Эстонии Кайей Каллас.

Она отметила, что в Европе существует общая озабоченность в связи с происходящим в Афганистане и ситуацией с правами человека в этой стране.

"В Европе существует общая озабоченность по поводу прав человека. Защита прав женщин и молодых девушек в настоящее время является сложной задачей. Мы хотим обсудить с соседними странами, как оказать там срочную помощь" , - сказала канцлер.

Меркель отметила, что Германия "хочет помочь многим людям, которые помогли нам". "То же самое и с Эстонией, но в меньшей степени" , - добавила она.

По словам Каллас, Евросоюз должен сотрудничать с соседями Афганистана, которые близки в культурном отношении и географически близки.