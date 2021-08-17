Запад оценил действия Украины по эвакуации из Афганистана - Кулеба

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал о реакции западных СМИ и дипломатов на эвакуацию украинцев из Афганистана. По его словам, многие ставили нашу страну в пример, сообщает Обозреватель.

На своей странице в Facebook глава МИД перечислил также некоторые комментарии. Среди них "Аплодируем Украине", "Украина демонстрирует лидерство", "Украина приходит на помощь", "Решительный и активный шаг Украины", "Так действуют наши соседи украинцы".

Кулеба отметил, что так реагировали иностранные журналисты и дипломаты на то, что в ночь с воскресенья на понедельник из Кабула смог вылететь украинский борт, пока у остальных это не удавалось. В самолете были граждане Украины и других стран.

Реакция на эвакуацию украинцев и иностранцев из Афганистара. Источник: Facebook Дмитрия Кулебы

В частности, министр отметил, что о спасении их граждан написали все основные СМИ в Нидерландах. А независимые белорусские медиа назвали Украину "настоящим другом" за спасение их гражданина.

Также показательным Кулеба считает комментарий из России: "Пока наше посольство с талибами целуется, эти делом занимаются".

"Украина смогла сделать то, чего не смогла почти ни одно другое государство. Мы забрали всех граждан Украины, которые смогли добраться к аэропорту в условиях логистического апокалипсиса" , – подчеркнул министр, добавив, что работы там еще хватает.

Также глава МИД назвал враньем информация о брошенных на произвол судьбы украинцев. Он уточнил, что со всеми, кто дает о себе знать, есть постоянный контакт.