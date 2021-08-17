Украинцев из Афганистана эвакуировал частный самолет — Кулеба

Эвакуация граждан Украины из Афганистана происходила с помощью частного самолета. Эвакуацию не спонсировали из государственного бюджета, сообщает Новое время.

Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

"Мы не платили за этот самолет, потому что мы заранее начали — когда началось наступление талибов, мы заранее начали искать варианты эвакуации. Обычно эвакуация происходит так: ты отправляешь свой самолет, он забирает кого-то и возвращается. Эта опция была для нас недоступна, потому что шел захват власти и аэропорт не принимал самолеты.

Поэтому мы начали другие варианты, и нашли украинский самолет, частный, который находился в тот момент в аэропорту Кабула. Владельцы этого самолета проявили понимание и сотрудничали с правительством для того, чтобы забрать на борт граждан" , — рассказал министр.

Кулеба отметил, что организация эвакуации была осуществлена менее чем за 24 часа.

Министр также назвал ключевую проблему эвакуации украинцев из Афганистана. По его словам, не все могут безопасно добраться до аэропорта Кабула.

"Сейчас ключевая проблема — это как добраться до кабульского аэропорта. Потому что в городе много блокпостов, не говоря уже о том, как добраться из-за пределов Кабула, это опасная история. Но мы на связи со всеми нашими согражданами, и как только появится логистическая возможность, мы всех соберем и организуем вылет" , — отметил Кулеба.

По его словам, сейчас в Кабуле работает только военный блок аэропорта. Кроме того, есть проблемы с логистикой, в частности, с дозаправкой самолетов.

Кроме того, Кулеба отметил, что не станет раскрывать детали подготовки следующих рейсов для эвакуации украинцев.