В США расследуют смерть человека в шасси самолета из Кабула

Военно-воздушные силы (ВВС) США прокомментировали данные о том, что в шасси вылетевшего из Кабу﻿ла самолета были обнаружены человеческие останки, и заявили о начале расследования, сообщает Лента.Ру.

"Управление специальных расследований ВВС рассматривает всю доступную информацию касательно самолета С-17" , — говорится в сообщении ВВС.

Помимо видео, опубликованных в интернете, следователи также изучат человеческие останки, которые, согласно релизу, были обнаружены в нише шасси военно-транспортного самолета после его приземления на авиабазе в Катаре.

О том, что тело человека обнаружили в шасси американского военно-транспортного самолета С-17 после его вылета из аэропорта Кабула, стало известно ранее 17 августа. Предположительно, погибший привязал себя к шасси в попытке сбежать из захваченного талибами Афганистана. По информации СМИ, борт признали «временно неисправным», из-за чего пилотам пришлось уйти на посадку «в третьей стране».