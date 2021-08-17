CША могут оставить дипломатов в Афганистане - условия Госдепа

Американские дипломаты могут остаться в Афганистане, если радикальное исламистское движение "Талибан", которое контролирует страну, обеспечит им безопасность, сообщает Деловая столица.

Об этом говорится на странице Госдепа США в Twitter. Позицию американского внешнеполитического ведомства, кроме того, объяснил его представитель Нэд Прайс на регулярном брифинге для журналистов.

"Если оставить их на более продолжительный срок будет безопасно и разумно, то мы можем рассмотреть такую возможность" , — сказал он.

Прайс добавил, что в настоящее время американская сторона нацелена на то, чтобы вывезти дипломатов из Кабула до 31 августа.



