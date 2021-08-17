ЕС придется говорить с талибами, они выиграли войну - Боррель

Европейскому Союзу придется как можно скорее поговорить с Талибаном, он выиграл войну, но это не подразумевает официального признания Евросоюзом нового режима в Афганистане. Об этом сказал глава внешнеполитического ведомства ЕС Жосеп Боррель, сообщает Лига.net.

"Талибан выиграл войну, поэтому нам придется поговорить с ними, чтобы как можно скорее начать диалог, чтобы предотвратить гуманитарную и потенциальную миграционную катастрофу, а также гуманитарный кризис" , – заявление Борреля, передает euronews.

Однако глава дипломатии ЕС подчеркнул, что диалог с талибами не подразумевает официального признания нового режима Брюсселем в ближайшем будущем. Боррель сказал, что ему нужно поговорить с властями Талибана, чтобы дать возможность 400 афганцам, работавшим на ЕС, и их семьям добраться до аэропорта Кабула, чтобы эвакуироваться.

"Мы будем иметь дело с афганскими властями такими, какие они есть, в то же время сохраняя естественную бдительность в отношении соблюдения международных обязательств" , – добавил Боррель.

Он добавил, что диалог с Талибаном также должен будет сосредоточиться "на средствах предотвращения возвращения иностранного террористического присутствия в Афганистан".