Минэнерго повысило план накапливания угля

Министерство энергетики утвердило новый помесячный график накопления угля для теплоэлектростанций и теплоэлектроцентралей. На складах ТЭС и ТЭЦ до начала отопительного сезона должно быть накоплено 3 046,4 тысяч тонн угля, сообщает Корреспондент.

"Это более чем в два раза превышает показатель предыдущего графика, которым был установлен на уровне 1 409,1 тысяч тонн" , - говорится в сообщении пресс-службы Минэнерго.

Таким образом планируется обеспечить стабильные электро- и теплопоставки в осенне-зимний период, а также устойчивую работу энергосистемы во время тестовых испытаний в изолированном режиме в рамках подготовки к синхронизации с европейской энергосистемой ENTSO-E.

Напомним, в Укрэнерго заявили о критической ситуации с углем. В июле запасы угля украинских электростанций упали более чем на треть, сокращение продолжилось и в августе.