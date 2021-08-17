Тимановская признала свою "политическую" ошибку

Легкоатлетка Кристина Тимановская подписала открытое письмо в поддержку честных выборов в Беларуси. Год назад белорусская спортсменка отказалась ставить подпись на этом документе, аргументировав это тем, что политика ее не касается. Скандал на Олимпиаде в Токио изменил ее решение по Лукашенко, сообщает Обозреватель.

Как написала Тимановская у себя в Instagram в 2020 году она осталась в стороне, думая, что если будет просто тренироваться и готовиться к Играм в Японии, с ней ничего не случится.

"Ровно год спустя, я его подписала. Для меня это повод сказать всем спортсменам, что если вы думаете, что режим вас не коснется, – это не так. Я не знаю, где бы находилась сейчас и какие "признательные показания" давала на камеру, если бы не Фонд спортивной солидарности…" – написала Тимановская