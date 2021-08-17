США перекрыли доступ к госрезервам Афганистана

Правительство США заморозило государственные резервы Афганистана в американских банках, сообщает Корреспондент.

По данным издания The Washington Post, опубликованным во вторник, 17 августа, на такой шаг в Белом доме пошли 15 августа - в день, когда боевики "Талибана" вошли в Кабул.

Как сообщается, решение заблокировать счета афганского правительства было принято министром финансов США Джанет Йеллен после переговоров с американским Госдепом.

В WP, со ссылкой на данные Международного валютного фонда, уточнили, что валовые резервы нацбанка Афганистана на конец апреля составляли 9,4 миллиарда долларов.

Кроме того, официальный Вашингтон допускает введение санкций против "Талибана", заявил советник президента США Джейк Салливан в ходе брифинга. По его словам, сейчас администрация Джо Байдена работает над вариантами решения этого вопроса.