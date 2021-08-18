Байден и Джонсон обсудили Афганистан

Президент США Джо Байден и премьер Великобритании Борис Джонсон во время телефонного разговора во вторник, 17 августа, договорились провести на следующей неделе виртуальный саммит G7 для обсуждения темы Афганистана, сообщает Белый дом﻿.

"Они договорились провести на следующей неделе виртуальную встречу G7, чтобы обсудить общую стратегию и общий подход" , - говорится в сообщении администрации президента США.

Собеседники также обсудили необходимость в дальнейшем координировать действия союзников в том, что касается Афганистана. В частности то, каким образом мировое сообщество может предоставить дальнейшую гуманитарную помощь и поддержку беженцам и другим оказавшимся в сложной ситуации афганцам.