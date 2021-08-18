Байден и Джонсон обсудили Афганистан
Президент США Джо Байден и премьер Великобритании Борис Джонсон во время телефонного разговора во вторник, 17 августа, договорились провести на следующей неделе виртуальный саммит G7 для обсуждения темы Афганистана, сообщает Белый дом.
"Они договорились провести на следующей неделе виртуальную встречу G7, чтобы обсудить общую стратегию и общий подход", - говорится в сообщении администрации президента США.
Собеседники также обсудили необходимость в дальнейшем координировать действия союзников в том, что касается Афганистана. В частности то, каким образом мировое сообщество может предоставить дальнейшую гуманитарную помощь и поддержку беженцам и другим оказавшимся в сложной ситуации афганцам.