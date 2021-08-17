Национальную сборную по футболу возглавил новый тренер

Сборную Украины по футболу будет тренировать Александр Петраков.﻿ На этом посту Петраков сменил Андрея Шевченко, который попрощался со сборной Украины 1 августа, сообщает УНИАН.

Кандидатуру тренера утвердил исполком Украинской ассоциации футбола, сообщил в Twitter журналист Игорь Бурбас.

"До полуночи в Доме футбола ждали вестей из Эмиратов (от Сергея Реброва, - Прим.). Дождались и только после этого решением исполкома назначили Петракова и.о. главного тренера сборной" , - написал Бурбас.

Также информацию о назначении Петракова в Facebook подтвердил вице-президент УАФ Василий Орлецкий:

"Поздравляю Александра Васильевича Петракова с назначением на должность главного тренера национальной сборной Украины!".

Александр Петраков: что о нем известно