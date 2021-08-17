Национальную сборную по футболу возглавил Петраков
Сборную Украины по футболу будет тренировать Александр Петраков. На этом посту Петраков сменил Андрея Шевченко, который попрощался со сборной Украины 1 августа, сообщает УНИАН.
Кандидатуру тренера утвердил исполком Украинской ассоциации футбола, сообщил в Twitter журналист Игорь Бурбас.
"До полуночи в Доме футбола ждали вестей из Эмиратов (от Сергея Реброва, - Прим.). Дождались и только после этого решением исполкома назначили Петракова и.о. главного тренера сборной", - написал Бурбас.
Также информацию о назначении Петракова в Facebook подтвердил вице-президент УАФ Василий Орлецкий:
"Поздравляю Александра Васильевича Петракова с назначением на должность главного тренера национальной сборной Украины!".
Александр Петраков: что о нем известно
- Александр Петраков начал тренерскую карьеру в 1993 году. До 2010 года он работал главным тренером в ЦСКА-2, "Спартаке" (Сумы) и "Виннице", а также ассистентом главного тренера в нескольких клубах, включая киевское "Динамо" (в 2001-2005 годах).
- С 2010 года Петраков работал с юношескими и молодежными сборными Украины (от 16 до 20 лет).
- В 2019 году он привел сборную Украины U-20 к победе на чемпионате мира. Также в его активе выход в полуфинал чемпионата Европы U-19 в 2018 году.
- Благодаря победе на чемпионате мира Петраков вошел в число 25 лучших в мире тренеров сборных по версии IFFHS по итогам 2019 года.
- Перед тем, как возглавить главную команду страны, Петраков работал со сборной U-18.