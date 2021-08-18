Эвакуация украинцев из Афганистана задерживается: детали

Из захваченного талибами Афганистана хотят выехать по меньшей мере 153 украинца – это бизнесмены, инженеры, пилоты и члены их семей. Единственная возможность покинуть страну для них – через аэропорт Кабула, где царит хаос. Самолет есть, но вылететь он сможет, лишь когда ситуация стабилизируется, сообщает Сегодня.

Корреспонденты поговорили с украинцами в Афганистане, их родственниками и дипломатами.

Что в данный момент происходит в аэропорту Кабула

В аэропорту столицы Афганистана – третий день хаоса. Здесь запрещены рейсы гражданских самолетов, а подниматься в небо разрешено только военным. Поэтому люди пытаются попасть на любой борт, который вылетает из страны. Пытаются выбраться из Афганистана и украинцы.

В стране в данный момент перебои со связью и интернетом, поэтому связаться с нашими согражданами сложно, большинство при попытке поговорить с ними по телефону отвечают коротко.

"Сейчас, к сожалению, у меня разряжается телефон. Может позже, если я найду зарядку, я позвоню" , – распространенный ответ.

Кто хочет уехать

Министерство иностранных дел говорит о 153 гражданах Украины, которые хотят уехать из Афганистана.

"Это граждане Украины и члены их семей, мы на контакте, им дали рекомендации по безопасности, мы прорабатываем пару опций, какими маршрутами эвакуировать граждан. Все предупреждены и находятся на связи с нами" , – рассказал замминистра иностранных дел Евгений Енин.

Олег Чуйко воевал в Афганистане в восьмидесятые в составе советских войск и несколько раз приземлялся в аэропорту Кабула. Говорит – это один из самых сложных для пилотов аэродром.

"Очень высокие горы со всех сторон. Горы до 4-4,5 тысячи метров. Сам Кабул находится на 2000 метров над уровнем моря. Разреженность воздуха сказывается. Во время жары двигатели авиационной техники работают надрывно" , – говорит ветеран Афганской войны.

Среди украинцев в Афганистане – бизнесмены, инженеры, пилоты и члены их семей. А на одной из иностранных военных баз находится 12 украинцев, которые работали там по контракту.

"Они охранялы объекты, участвовали в составе патруля вместе с жителями Афганистана. Военизированное подразделение. У них есть оружие, они проходили спецподготовку. Они не могут выбраться с базы, не могут добраться до аэропорта. Вчера приходили к ним талибы, чтобы их разоружить и забрали оружие. Слава богу, что они были мирно настроены" , – рассказала Наталья Лазарева, брат которого находится в Афганистане.

Что обещают власти

Украинские власти заявляют, что будут пытаться забрать всех украинцев, которые захотят покинуть Афганистан.

"Мы будем забирать всех своих граждан, сколько бы ни понадобилось рейсов для того, чтобы мы выполнили свой долг, который должны выполнить. Очень жаль тех людей" , – пообещал секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов.

В "Борисполе" ожидают прилет двух самолетов из Кабула. Однако вылетят они оттуда, только когда ситуация станет безопасной.

