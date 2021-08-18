Почти 2 тысячи гаитян погибли во время землетрясений

В результате разрушительного землетрясения магнитудой 7,2 на Гаити погибло уже более 1,9 тысяч человек. Также еще около 1,2 млн жителей пострадали, в том числе 540 тысяч детей, сообщает Обозреватель.

Такие данные обнародовал ЮНИСЕФ – Детский фонд ООН. В то же время поисково-спасательные работы осложняются проливными дождями и оползнями, которые заблокировали дороги.﻿

Жертвами землетрясения стали почти 2 тысячи человек. Источник: unicef.org

Ливни принес тропический шторм "Грейс", который накрыл регион вечером 16 августа.

"Это еще больше затрудняет доступ к воде, а наводнения и оползни усложнят предоставление гуманитарной помощи" , – сказано в сообщении.

Жители Гаити столкнулись с дефицитом воды. Источник: unicef.org

Землетрясение магнитудой 7,2 в районе Гаити произошло 14 августа. Эпицентр располагался на глубине 10 км от коммуны Ле-Ке на юге страны.

Работы по разбору завалов после землетрясения. Источник: кадр видео CNN

Землетрясение вызвало сильные разрушения. Источник: кадр видео CNN