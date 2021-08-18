Белорусские силовики вытесняя мигрантов пересекли границу с Литвой

Белорусские пограничники незаконно пересекли границу Литовской Республики, чтобы вытеснить мигра﻿нтов, сообщает УНИАН.

"Сегодня представители белорусских структур с щитами и оборудованием для борьбы с беспорядками принудительно вытеснили группу из 35 мигрантов на территорию Литовской Республики и въехали на территорию нашего государства" , - говорится в сообщении Министерства внутренних дел Литвы.

Эти действия зафиксированы на видео должностных лиц Государственной пограничной службы. Информацию о нарушении государственной границы используют в досудебном расследовании, которое проводит Литва.

В МВД отметили, что это не первый подобный инцидент на литовско-белорусской границе за последние дни. Они приняли решение о дальнейшем увеличении охраны границы.