В Украине впервые будут судить пирата

Офисом Генерального прокурора впервые в Украине направлено в суд обвинительный акт в отношении гражданина Украины по факту совершения пиратства, сообщает Цензор.НЕТ.

"Расследованием установлено, что в июле 2020 гражданин Украины с целью получения 500 тыс долларов США в нейтральных водах западной части Индийского океана, используя невооруженное судно иностранной охранной компании, захватил другое морское судно под флагом Маршалловых островов. Также он ограбил экипаж, угрожая насилием и применением огнестрельного оружия. После получения материального вознаграждения он разблокировал работу судна и покинул его" , - говорится в сообщении пресс-службы Офиса генпрокурора.

Также сообщается, что с целью совершения этого преступления и трудоустройства в иностранную охранную компанию, гражданин подделал военный билет о якобы его принадлежности к офицерскому составу Вооруженных Сил Украины.

Подозреваемый в пиратстве задержан, ему избрана мера пресечения - заключение под стражу без права внесения залога.