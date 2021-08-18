Украинские СOVID-сертификаты одними из первых признают в ЕС – Ляшко

Украина одной из первых стран, не входящих в состав Евросоюза, получит признание своих СOVID-сертификатов. В то же время, на территории Украины будут признаваться европейские сертификаты. Об этом сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко в эфире Громадського радио.

"Я анонсирую: Украина одна из первых в списке третьих стран, то есть не членов Европейского Союза, получит доступ, и украинский паспорт будет признан и полностью будет использоваться, как и европейский сертификат на территории ЕС. И так же европейские сертификаты будут признаваться у нас. Это будет сделано вот-вот" , - заявил минитстр.

Ляшко также анонсировал пресбрифинг 20 августа при участии Минздрава и Минцифры по СOVID-сертификатам.