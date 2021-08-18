Британские ВВС перехватили над Черным морем истребитель РФ

"Тайфуны" британских ВВС, базирующихся в Румынии, перехватили российский истребитель Су-24, летевший в международном воздушном пространстве над Черным морем, сообщает Украинская правда.

По информации Royal Air Force российский самолет обнаружили при входе в район полетной информации Бухареста. Самолет не предоставил план полета и не контактировал с румынской авиадиспетчерской службой, что создавало угрозу безопасности полетов для всех пользователей воздуха.

Су-24 пролетел не ближе 20 миль (32 км) от румынского побережья. "Тайфуны" отслеживали его, пока он не покинул зону полетной информации. Затем британские самолеты вернулись на базу.