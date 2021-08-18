В Мариуполе власти будут закрывать магазины с невакцинироваными сотрудниками

Если персонал рынков и предприятий сферы обслуживания не будет вакцинирован, их закроют, чтобы уберечь покупателей. Об этом заммэра Мариуполя Сергей Орлов заявил на встрече с городскими предпринимателями.

"В этом году, если персонал не будет вакцинирован, то предприятия сферы обслуживания и рынки будут закрыты. Поскольку, в первую очередь, это опасно для посетителей" , - сказано в сообщении пресс-службы Мариупольского горсовета﻿.

"Ваша работа непосредственно связана с прямой коммуникацией с людьми, поэтому все работники должны быть вакцинированы. Ведь сегодня это единственная возможность защитить себя и покупателей. Ключевое - гарантия дальнейшей работы ваших заведений" , - заявил Орлов.

Власти Мариуполя рассчитывают, что к 1 сентября вакцинированы будут 25% взрослых жителей города, к 1 ноября - 50%, к новому году - 75%.