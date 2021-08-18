Новое обновление "ломает" iPhone

Компания Apple получает множество критики из-за нового обновления iOS для iPhone, которое "ломает" гаджеты. Все дело в том, что после установки версии ОС 14.7.1 смартфоны превращаются в "бесполезные кирпичи". Исправить проблему пока никак не удается, сообщает УНИАН.

Так, в июле компания Apple выпустила iOS 14.7.1 для "яблочных" смартфонов. Изначально обновление должно было помочь с устранением ряда ошибок, таких как проблемы с разблокировкой Apple Watch и довольно опасную уязвимость в системе безопасности. Но вместе с этим новая версия ОС принесла владельцам iPhone проблему посерьезнее.

Владельцы смартфонов жалуются на форумах, посвященных компании Apple, что после обновления их iPhone теряют связь. На экране появляется надпись "нет сети", из-за чего пользователи не могут совершать звонки и подключаться к мобильному интернету.

Такая проблема превращает iPhone в "бесполезный кирпич". Мало кому нужен смартфон, который не ловит сеть. Отмечается, что поломка после обновления iOS случается у владельцев как "стареньких" iPhone 6s, iPhone 7, и iPhone 8, так и "свежих" iPhone 11.

Некоторые пользователи также сообщают, что смартфоны не только теряют связь. В iPhone также может полностью пропадать страница "Сотовая связь" в настройках.

Служба поддержки Apple помочь устранить проблему не может. Никакие советы не помогают вернуть связь. Возможно, владельцы iPhone смогут решить ситуацию путем "сноса" обновлений, однако это все равно приносит много трудностей.