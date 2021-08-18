Вице-президент Афганистана возглавил государство

Вице-президент Афганистана Амрулла Салех заявил, что после бегства из страны президента Ашрафа Гани именно он является законным главой государства. Он призвал оказывать сопротивление "Талибану", который захватил страну, сообщает Цензор.НЕТ.

"Согласно конституции Афганистана, в случае отсутствия, побега, отставки или смерти президента первый вице-президент становится временным президентом. Сейчас я нахожусь в своей стране и являюсь законным исполняющим обязанности президента" , - написал он в Твиттере﻿.

По данным ВВС, Салех действительно сейчас находится в Афганистане и формирует с другими политическими лидерами коалицию, которая будет противостоять "Талибану".

Салех также ответил на речь президента США Джо Байдена, который накануне заявил, что одной из причин вывода американских войск из Афганистана была пассивность в борьбе против талибов со стороны самих афганцев.

Салех считает, что жители Афганистана должны доказать, что ситуация в их стране не похожа на ситуацию во Вьетнаме, где поддержка США не была успешной.