Великобритания перейдет на водород

Министр по делам бизнеса и энергетики Великобритании Кваси Квартенг заявил, что к 2030 году Великобритания планирует достичь пяти гигаватт «мощности производства водорода с низким содержанием углерода». Слова министра приводит телеканал CNBC, сообщает Лента.Ру.

Правительство Великобритании 17 августа опубликовало новую стратегию использования водорода, в которой говорится, что новая отрасль страны поможет создать до 100 тысяч рабочих мест. К 2050 году объем рынка будет оцениваться в 13 миллиардов фунтов стерлингов (17,88 миллиарда долларов). По словам министра Квартенга, увеличение производственной мощности водорода до пяти гигаватт позволит произвести его в количестве, эквивалентном количеству газа, потребляемому тремя миллионами домохозяйств каждый год. Кроме того, такая энергия будет более экологичной.

Целевой показатель в пять гигаватт был включен в правительственный план так называемой «зеленой промышленной революции», опубликованный в ноябре 2020 года. Власти заявили, что к 2050 году от 20 до 35 процентов энергопотребления Великобритании может быть обеспечено водородом. В среднесрочной перспективе водородная экономика Великобритании может привлечь четыре миллиарда фунтов стерлингов инвестиций и создать более девяти тысяч рабочих мест к 2030 году.

Реакция на стратегию правительства в отношении водорода оказалась неоднозначной. Директор по политике Ассоциации возобновляемых источников энергии и чистых технологий Фрэнк Гордон заявил, что водородная стратегия британского правительства внесла «долгожданную ясность». По его мнению, стратегия предлагает позитивное видение роли водорода в достижении экологических амбиций Великобритании, которая стремится приблизить количество выбросов углерода к нулевому показателю.

Другое мнение высказал генеральный директор Ассоциации RenewableUK Дэн Макгрей. Он заявил, что стратегия недостаточно сфокусирована на развитии британской индустрии производства экологически чистого водорода. Макгрей также порекомендовал правительству внести изменения в планы и четко определить цели до климатического саммита COP26, который Великобритания готовится принять в ноябре.