В Нигере боевики убили 37 человек во время полевых работ

В западноафриканском Нигере, в поселке Дарей-Дайе, джихадисты атаковали людей, когда те работали в поле. Убиты 37 человек, сообщает Корреспондент.

Как утверждает агентство AFP, среди убитых четыре женщины и 13 детей.﻿ По данным издания, с начала года в западной части страны жертвами джихадистов стали по меньшей мере 450 человек. Десятки тысяч людей были вынуждены покинуть свои дома и бежать.

Борьба с боевиками на территории страны продолжается девять лет.