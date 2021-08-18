В Нигере боевики убили 37 человек во время полевых работ
В западноафриканском Нигере, в поселке Дарей-Дайе, джихадисты атаковали людей, когда те работали в поле. Убиты 37 человек, сообщает Корреспондент.
Как утверждает агентство AFP, среди убитых четыре женщины и 13 детей. По данным издания, с начала года в западной части страны жертвами джихадистов стали по меньшей мере 450 человек. Десятки тысяч людей были вынуждены покинуть свои дома и бежать.
Борьба с боевиками на территории страны продолжается девять лет.