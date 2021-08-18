Курс валют НБУ на 18 августа
Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в среду, 18 августа 2021 года
Курс доллара, по сравнению с 17 августа, вырос на 3 коп до 26.68 за 1 доллар.
Курс евро вырос на 2 коп до 31.38 за 1 евро.
Курс рубля достиг уровня 3.63 за 10 рублей.
Курс фунта стерлингов понизился до уровня 36.78 за 1 фунт стерлингов.
Швейцарский франк подорожал на 14 коп до 29.30 за 1 швейцарский франк.
Курс польского злотого повысился на 1 коп до 6.88 за 1 польский злотый.
|Валюта
|Полное название
|Курс
|USD
|Доллар
|26.675200
|EUR
|Евро
|31.382000
|RUB
|Рубль
|0.363160
|GBP
|Фунт стерлингов
|36.782400
|CHF
|Швейцарский франк
|29.295700
|PLN
|Польский злотый
|6.879800