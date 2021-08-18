Курс валют НБУ на 18 августа

Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в среду, 18 августа 2021 года

Курс доллара, по сравнению с 17 августа, вырос на 3 коп до 26.68 за 1 доллар.

Курс евро вырос на 2 коп до 31.38 за 1 евро.

Курс рубля достиг уровня 3.63 за 10 рублей.

Курс фунта стерлингов понизился до уровня 36.78 за 1 фунт стерлингов.

Швейцарский франк подорожал на 14 коп до 29.30 за 1 швейцарский франк.

Курс польского злотого повысился на 1 коп до 6.88 за 1 польский злотый.