Курс валют НБУ на 18 августа

Курс валют НБУ на 18 августа

Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в среду, 18 августа 2021 года

Курс доллара, по сравнению с 17 августа, вырос на 3 коп до 26.68 за 1 доллар.

Курс евро вырос на 2 коп до 31.38 за 1 евро.

Курс рубля достиг уровня 3.63 за 10 рублей.

Курс фунта стерлингов понизился до уровня 36.78 за 1 фунт стерлингов.

Швейцарский франк подорожал на 14 коп до 29.30 за 1 швейцарский франк.

Курс польского злотого повысился на 1 коп до 6.88 за 1 польский злотый.

Валюта Полное название Курс
USD Доллар 26.675200 +0.03
EUR Евро 31.382000 +0.019
RUB Рубль 0.363160 +0.001
GBP Фунт стерлингов 36.782400 --0.159
CHF Швейцарский франк 29.295700 +0.141
PLN Польский злотый 6.879800 +0.013
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