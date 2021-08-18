Талибы присвоили вооружение США, выданное Афганистану

Советник Белого дома по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан признал, что «значительная часть» военной техники, предоставленной США афганским силам безопасности, была захвачена талибами, сообщает Укринформ.

Об этом Салливан сказал журналистам на пресс-конференции в Белом доме.

«У нас нет полной картины того, куда делась каждая единица военной техники, но, безусловно, значительная часть попала в руки талибов. И, очевидно, у нас нет уверенности в том, что они с готовностью передадут ее нам» , - отметил Салливан.

В частности, как отмечается, талибы опубликовали фотографии американских военных вертолетов Black Hawk ("Черный ястреб"), которые США предоставили афганской армии.

«Эти «Черные ястребы» не были переданы талибам. Они были переданы афганским национальным силам безопасности, чтобы те могли защищаться», - сказал Салливан.

Он напомнил, что президент Афганистана Ашраф Гани попросил Джо Байдена предоставить эту технику во время визита в Вашингтон.

«У президента США был выбор. Он мог не дать им вертолеты учитывая риск попадания их в руки талибов - или мог дать, надеясь, что военные смогут использовать их для защиты своей страны» , - пояснил советник.

Он отметил, что оба эти варианта были связаны с риском.