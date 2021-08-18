Оплата коммуналки в Украине и в Польше: сравнение тарифов

Украинцы тратят на "коммуналку" около 3 тыс. грн в месяц, что составляет 21% от средней заработной платы в стране (14,3 тыс. грн в июне 2021 года по данным Госстата), сообщает UBR.

В то же время в Польше, где средняя зарплата составляет 41 758 грн ($1478), усредненная платежка составляет 6480 грн (967 злотых). Это 15,571% от средней заработной платы.

Такие подсчеты опубликовал глава департамента жилищно-коммунальной инфраструктуры Общественного совета при КГГА Олег Попенко.

Он указывает, что траты в Польше на обслуживание многоквартирного дома (отопление, вывоз твердых бытовых отходов, капремонт и налог на землю) доходят до 600 злотых (4 тыс. грн) в месяц.

В то же время затраты на газоснабжение составляют около 100 грн в месяц (при тарифе на газ 1,6 злотых (10,72 грн) и потреблении 3 куб. м. (32 грн), а также включая абонплату в 9 злотых, что равняется 60 грн).

Стоимость электроэнергии у западного соседа Украины, с учетом пользования ночным тарифом, в среднем составляет 0,55 злотых/1 кВт-ч (3,7 грн). При потреблении 220 кВт-ч в месяц польское домохозяйство должно заплатить 814 грн, а с учетом абонплаты (13,4 злотых – 90 грн), общие затраты достигнуть 904 грн.

"Итого с остальными платежам (горячая вода и др.) средняя платежка в Польше за коммунальные услуги равняется 967 злотых, или 6480 грн. Соотношение трат на коммуналку к среднемесячной зарплате (41 758 грн – данные декабря 2020 года) равняется 15,571%" , – поясняет Попенко.

В то же время соотношение коммунальных затрат и зарплаты в Украине составляет 21%, рассчитал эксперт. Он указывает, что в среднем такие среднемесячные расходы составляют от 1840 грн до 3466 грн.