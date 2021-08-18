Оплата коммунальных услуг в Приват24: пошаговая инструкция

Оплата коммунальных услуг в Приват24: пошаговая инструкция

Клиенты ПриватБанка могут оплатить коммунальные платежи с минимальной комиссией и экономией времени за счет проведения операций всего в несколько кликов, сообщает Сегодня.

Для этого нужно открыть сайт "Приват24" и авторизоваться как клиент. Любые банковские операции в "Приват24" доступны круглосуточно.

Пошаговая инструкция оплата коммунальных услуг в "Приват24"

  • Открыть "Приват24" в браузере на компьютере и авторизоваться в личном кабинете:
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  • После авторизации выбрать вкладку "Мои платежи/Коммунальные платежи":
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  • Здесь будет отображаться список коммунальных услуг и задолженности по их оплате:
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  • Если же нужный вам счет не найден, вы можете создать платеж по реквизитам, указанным на платежке. Введите название организации-поставщика услуг или её ЕГРПОУ в отведенное для этого поле:
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  • Выберите нужную организацию из предложенного списка.
  • Введите номер лицевого счета:
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  • Введите сумму платежа и показания счётчиков:
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  • Нажмите "Далее". Если есть комиссия, информация о ней отобразиться.
  • Выберите с какой карты или счёта произвести платёж, и нажмите "Далее":
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В дальнейшем вы сможете сделать платеж автоматическим, указав дату и сумму оплаты в нужном окне. Преимуществом оплаты с помощью онлайн-банкинга является то, что вам не нужно вводить данные своей карты. А кроме этого, при оплате онлайн, чек об оплате придет к вам на почту. Его можно распечатать или сохранить на компьютере. Электронные чеки имеют такую же юридическую силу, как и квитанции, выдаваемые после оплаты в отделении банка или почты.

Как увеличились тарифы ЖКХ за год в Украине

Средние тарифы на жилье, воду, электроэнергию, газ и другие виды топлива за год в Украине поднялись на 35,5%. Сильнее всего подорожал природный газ. Об этом свидетельствуют данные Госстата.

Как изменились разные тарифы:

  • содержание и ремонт жилья – плюс 6,7% за год;
  • водоснабжение – плюс 11% за год;
  • водоотведение – плюс 17,5% за год;
  • содержание придомовых территорий – плюс 3% за год;
  • газ – плюс 164,5% за год;
  • отопление и горячая вода – плюс 13,9% за год.
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