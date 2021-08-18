Оплата коммунальных услуг в Приват24: пошаговая инструкция

Клиенты ПриватБанка могут оплатить коммунальные платежи с минимальной комиссией и экономией времени за счет проведения операций всего в несколько кликов, сообщает Сегодня.

Для этого нужно открыть сайт "Приват24" и авторизоваться как клиент. Любые банковские операции в "Приват24" доступны круглосуточно.

Пошаговая инструкция оплата коммунальных услуг в "Приват24"

Открыть "Приват24" в браузере на компьютере и авторизоваться в личном кабинете:

После авторизации выбрать вкладку "Мои платежи/Коммунальные платежи":

Здесь будет отображаться список коммунальных услуг и задолженности по их оплате:

Если же нужный вам счет не найден, вы можете создать платеж по реквизитам, указанным на платежке. Введите название организации-поставщика услуг или её ЕГРПОУ в отведенное для этого поле:

Выберите нужную организацию из предложенного списка.

Введите номер лицевого счета:

Введите сумму платежа и показания счётчиков:

Нажмите "Далее". Если есть комиссия, информация о ней отобразиться.

Выберите с какой карты или счёта произвести платёж, и нажмите "Далее":

В дальнейшем вы сможете сделать платеж автоматическим, указав дату и сумму оплаты в нужном окне. Преимуществом оплаты с помощью онлайн-банкинга является то, что вам не нужно вводить данные своей карты. А кроме этого, при оплате онлайн, чек об оплате придет к вам на почту. Его можно распечатать или сохранить на компьютере. Электронные чеки имеют такую же юридическую силу, как и квитанции, выдаваемые после оплаты в отделении банка или почты.

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