Роналду выступил с официальным заявлением о своем будущем в Ювентусе

Нападающий Ювентуса Криштиану Роналду опубликовал сообщение в инстаграми на тему своего будущего и информации о возможном возвращении в Реал, сообщает 24 Канал.

Ранее сообщалось, что Ювентус все еще рассматривает возможность продажи Роналду этим летом. Одним из основных претендентов на португальца назывался Реал.

"Тот, кто меня знает, понимает, насколько я сосредоточен на своей работе. Меньше разговоров и больше дела - это мой девиз с самого начала моей карьеры. Однако с учетом всего, что было сказано и написано за последнее время, я должен выложить свою позицию. Более неуважение ко мне как к человеку и как игроку, является легкомысленное освещения моего будущего в СМИ - это неуважение ко всем клубам, причастным к этим слухам, а также к их игрокам и персоналу ", - написал Роналду.

"Моя история в Реале написана. Словами и числами, в трофеи и титулы, в записях и в заголовках. Это находится в музее на стадионе« Бернабеу », а также в умах каждого фаната клуба. Я по-прежнему сосредоточен на своей карьере и работе, преданный делу и готов на все звонки, с которыми мне приходится сталкиваться. все остальное? все остальное - просто разговоры ", - подытожил он.