Херсонский аэропорт закроют

Аэропорт Херсон полностью прекратит свою работу с 20 сентября до конца 2021 года, сообщили на предприятии. Это связано со стартом работ по реконструкции взлетно-посадочной полосы, которую хотят подготовить к приему тяжелых Боингов, сообщает Avianews.

В рамках подготовительного этапа, с 1 до 19 сентября, доступная для взлетов и посадок длина полосы уменьшится на 300 метров — с 2500 метров до 2200 метров.

Сейчас Херсон обслуживает чартерные рейсы на курорты и регулярные маршруты авиакомпаний МАУ в Киев, Turkish Airlines и Pegasus Airlines в Стамбул, Bees Airline в Тбилиси.

В аэропорту Николаев, который расположен в 80 км от Херсона, заявили, что готовы обслужить дополнительные рейсы, если авиакомпании примут решение лететь в Николаев.

«15 июля одесский аеропорт был закрыт, мы с легкостью приняли за сутки 19 рейсов от них», — прокомментировал ситуацию директор аэропорта Николаев Федор Барна.

Что будут делать в аэропорту Херсон?

Департамент инфраструктуры Херсонской облгосадминистрации этим летом провел тендер на реконструкцию взлетно-посадочной полосы в аэропорту Херсон.

Его победителем объявили компанию «Автомагистраль-Юг». Она выполнит работы за 440 млн грн, говорится в системе Prozorro. На данный момент опубликовано только сообщение о намерении заключить договор, текст самого соглашения не обнародован.

Из тендерной документации следует, что подрядчик должен выполнить реконструкцию полосы в две очереди для того, чтобы она смогла принимать тяжелые дальнемагистральные самолеты Boeing 767-300 не менее двух раз в день.

Первая очередь предусматривает выравнивание существующего асфальтного покрытия длиной 2000 метров и шириной 42 метра. Для этого подрядчик должен сделать фрезерование участков с наибольшим числом дефектов и уложить на них новый асфальт толщиной 7 см.

Вторая очередь делится на два пусковых комплекса. Во время первого строители должны усилить асфальтную часть полосы и расширить ее с 42 до 45 метров.

На участке полосы длиной 500 метров и шириной 45 метров из бетонных плит необходимо демонтировать плиты и заменить их на два слоя асфальтобетона общей толщиной 18 см.

Для проведения описанных выше работ подрядчику дается 3 месяца с момента заключения договора. После завершения этих работ аэродром вновь сможет принимать самолеты.

Второй пусковой комплекс второй очереди предусматривает удлинение полосы на 100 метров до 2600 метров, расширение боковых полос безопасности на полосе, что должно увеличить ее ширину до 60 метров. На эти работы отводится срок до конца 2022 года.