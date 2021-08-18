Штормовое предупреждение: где ждать ухудшения погоды

В большинстве областей Украины объявлено штормовое предупреждение в связи с ухудшением погодных условий.

Об этом предупреждает Укргидрометцентр﻿.

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Сегодня, 18 августа, непогода накроет северные, центральные, а также Одесскую и Николаевскую области. В этих регионах ожидаются грозы, сильные дожди, местами град и порывы ветра до 15-20 м/с.

В то же время остальные регионы предупреждают о чрезвычайной пожарной опасности. В Сумской, Полтавской, Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской, Херсонской Луганской и Харьковской областях температура воздуха поднимется до +34 градусов.