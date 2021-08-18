Избитый танцор Дорофеевой впервые вышел на связь

Избитый танцор Нади Дорофеевой – Евгений Гончаренко – впервые самостоятельно вышел на связь со своими подписчиками в сети. Он поблагодарил всех за слова поддержки, сообщает Обозреватель.

Также 22-летний парень написал, что постепенно будет держать всех в курсе событий. Об этом пострадавший сообщил на своей странице в Instagram-stories.

"Спасибо всем за ваши слова поддержки. Впереди путь реабилитации. Такое огромное количество человек мне написали, я медленно, но уверенно отвечу каждому! И буду постепенно всех держать в курсе" , – написал Женя.

Женя впервые вышел на связь. Источник: Скриншот

Танцор поблагодарил всех за слова поддержки. Источник: Скриншот

К слову, до этого стало известно, что состояние 22-летнего Жени намного улучшилось, и парня уже перевели в обычную палату. Сейчас к нему пускают только близких родственников. Но при этом он еле разговаривает и очень слаб.

Напомним: