Стабильный раздражитель: стоит ли действующей власти опасаться "ЕС"

"Европейская солидарность" — стабильный раздражитель для нынешней власти. Этот статус она сохранит и в течение будущего политического сезона. Понимая это, в "ЕС", похоже, не особенно к нему готовятся, сообщает Depo.ua.

Партийный сайт "ЕС" реагирует на главные политические события в стране, как и положено информационному рупору партии, которая позиционирует себя как правая и патриотическая. Правда, главные новости немного устаревшие: в них пятый президент еще посещает передовую на Донбассе, куда он привез нужное воинам оборудования.

Это было в начале июля, а через несколько недель после того, 3 августа, главнокомандующий Вооруженных Сил Валерий Залужный временно запретил посещение района проведения операции Объединенных сил должностными лицами и парламентариями в связи с процессом приема-передачи должности командующего операции Объединенных сил.

Поэтому с тех пор Порошенко не ездит в гости к военнослужащим на Донбасс. А новости о той поездке до сих пор украшают главную страницу партийного сайта "ЕС". Возможно, чтобы подразнить читателей этого ресурса с Банковой.

Чем еще живет партия Порошенко накануне политической осени? Как и остальные информационные ресурсы большинства партийных структур, в разгар летнего отпускного сезона в "ЕС" предпочитают распространение новостей и заявлений своих спикеров, которые сначала публикуются в социальных сетях.

А как показывает Фейсбук-страница Порошенко, лидер партии посетил лагерь скаутов в Закарпатье, где отметил, что скаутское движение должно стать символом будущего страны и движущей силой в ЕС и НАТО. Передал пластунам генератор и сделал фото с детьми.

Кроме того, Порошенко поздравил Вселенского Патриарха Варфоломея с шестидесятой годовщиной рукоположения на диакона. И призвал патриотов присоединиться к флешмобу по случаю 30-летия Независимости — #здатніперемагати.

Не осталась без внимания партии и экономика. Сайт "ЕС" цитирует заявление своего лидера о том, что рост инфляции, которая уже достигает двузначного показателя, нужно компенсировать людям в виде индексации заработных плат и пенсий. Петр Порошенко напомнил, что при его каденции НБУ ввел таргетирование инфляции как инструмент борьбы с ростом цен.

Сайт цитирует заявление с Фейсбука депутата из фракции "ЕС" Нины Южаниной, подчеркивающей намерения правительства установить налог на расходы украинцев а также повысить и расширить базу уже существующих налогов. Южанина разоблачает "грабительскую сущность" скандального законопроекта о внесении изменений в Налоговый кодекс относительно сбалансированности бюджетных поступлений (№5600), одобренного Радой в первом чтении. "Европейская солидарность" обещает "не позволить протянуть эти нормы в украинское законодательство".

Другая депутат из этой фракции, Ирина Геращенко, призывает украинцев сделать прививку от коронавируса. Ее коллега Ирина Фриз представляет фильм о деятельности российских спецслужб на Балканах. Народный депутат из фракции "Европейская солидарность" Ахтем Чийгоз высказывается о ключевых задачах "Крымской платформы".

Не обошли вниманием в "ЕС" и события текущие: раскритиковали появление на Майдане Независимости советских декораций, которые закрыли портреты Героев Небесной Сотни. Депутат Киевсовета, ветеран российско-украинской войны Александр Погребисский назвал этот факт позором и неуважением к памяти погибших героев.

А вот тема срыва спецоперации по задержанию вагнеровцев из повестки дня "ЕС" как-то незаметно исчезла. Возможно, это связано с задержкой выхода обещанного фильма расследователей из Bellingcat. Напомним, Порошенко давал интервью журналисту Христо Грозеву об этой спецоперации еще весной, а партия постоянно педалировала тему вагнеровцев, призывая провести расследование. Правда, после создания так называемой ВСК по всем изменам все и заглохло.

Впрочем можно не сомневаться, что осенью эта тема снова вынырнет, ведь кроме британских журналистов ее расследованием, точнее, торможением установления настоящего хода событий, занимается вышеназванная ВСК Верховной Рады. С которой у Порошенко и "ЕС" — конфликт.

Нет заявлений партийных спикеров и о ситуации, сложившейся вокруг столичной власти. Вряд ли она обходит "Евросолидарность", которая имеет самую многочисленную фракцию в Киевсовете, и, несмотря на определенные трения, неплохие политические отношения с Виталием Кличко. Тот чуть ли не ежедневно вынужден заявлять о давлении на столичную власть через обыски в коммунальных предприятиях.

Но прямой поддержки от спикеров "ЕС" на центральном уровне пока не видим. Не исключено, что они солидаризируются с Кличко в случае попыток ОП забрать у того кресло главы КГГА и посадить туда "зеленый" клон - "регионала" Попова. Эта тема вообще обещает стать одной из топовых в начале осеннего политического сезона.

А вот поворот "ЕС" налево не удивляет. Однако левый популизм — не самая сильная сторона "Евросолидарности". Потому как здесь у нее конкурентов хватает.

Появится ли что-то стоящее в традиционной для этой партии национально-патриотической нише, что оправдает ночные страхи отдельных "слуг" о "путче" предшественника? Помните нардепа Лизу Богуцкую с ее "пророчеством" о декабрьском "мятеже" 2019-го? Похоже, у Порошенко решили не подгонять события, выбрав ключевой тактику сохранения своего электората. И это пока удается, о чем свидетельствуют последние соцопросы. Ну, а дальше все зависит от того, сколько удобных возможностей для роста популярности оппозиции создаст сама власть. И как быстро это произойдет.

Ігор Петренко