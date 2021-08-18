В Днепре столкнулись четыре грузовика, есть погибшие

В Амур-Нижнеднепровском районе Днепра произошло ДТП с участием четырех грузовых автомобилей, сообщает Деловая столица.

Авария произошла около 23:00 17 августа на улице Полтавское шоссе. Столкнулись четыре грузовика: Scania, перевозившая нефтепродукты; DAF, предназначенный для перевозки зерна; малотоннажный Mercedes и еще один DAF.

Авария произошла на улице Полтавское шоссе

"На момент прибытия спасателей кабина DAF была охвачена огнем. К счастью, водитель вовремя покинул горящее авто" , — рассказали в Службе спасения.

В результате ДТП пострадали четверо людей, их госпитализировали в состоянии различной степени тяжести.

Детали ДТП устанавливают правоохранители

Из разбитого грузовика Mercedes пришлось доставать заблокированное тело 29-летнего водителя.

Детали ДТП устанавливают правоохранители.